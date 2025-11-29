Ha seguito in viaggio la Global Sumud Flotilla alla giornalista Michela Monte il premio Pace EducAid

Venerdì, 5 dicembre, alle ore 17,30, presso la Sala Consiliare “Maria Cristina Garattoni”, in residenza municipale a Santarcangelo di Romagna, avrà luogo la cerimonia di conferimento del premio Pace promosso da EducAid.Riceverà il premio, alla sua seconda edizione, Michela Monte, giornalista. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Scopri altri approfondimenti

Parlando ai giornalisti al suo seguito in un viaggio verso il Medio Oriente, il pontefice ha manifestato la possibilità di una sua visita a Torino per il Sacro Lino, dieci anni dopo il suo predecessore Bergoglio. L'arcivescovo: "Lo aspettiamo con grande gioia" - facebook.com Vai su Facebook

Destinazione Corea del Sud: Kim Kardashian (con Khloé) e Valentina Ferragni decretano la meta estiva 2025 più gettonata dalle beautyaholic - Questa estate poi, nel caso in cui non abbiate seguito le Kardashian ultimamente, a poco dal debutto di Skims nel mondo del beauty con il tanto discusso face wrap, Kim ha trascorso qualche giorno in ... Si legge su vanityfair.it