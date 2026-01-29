Champions League Monaco-Juventus 0-0 Bianconeri solidi | gli highlights

La Juventus porta a casa un punto nel match contro il Monaco allo Stade Louis II. I bianconeri si difendono bene e non rischiano troppo, portando a termine il loro compito senzarompere. Il pareggio basta per qualificarsi ai playoff della Champions League, chiudendo così l’ultima giornata della fase a gironi.

La Juventus fa il suo dovere allo Stade Louis II e con uno 0-0 di sostanza contro il Monaco chiude l’ottava e ultima giornata della League Phase di UEFA Champions League centrando l’accesso ai playoff. Un risultato fondamentale per i bianconeri, maturato al termine di una gara intensa e combattuta, che venerdì scopriranno l’avversaria della doppia sfida europea in programma a febbraio. Il primo tempo scorre su ritmi contenuti e all’insegna dell’equilibrio. Il Monaco prova a rompere l’inerzia in avvio con Akliouche, ma la conclusione termina a lato. La risposta juventina arriva poco dopo: Kalulu mette in mezzo un pallone invitante per McKennie, lo stacco è buono ma il colpo di testa sfila fuori.🔗 Leggi su Torinotoday.it

Approfondimenti su Juventus Monaco

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Juventus Monaco

Argomenti discussi: Monaco-Juventus, dove vedere la partita di Champions League in tv e streaming; UCL | Dove vedere Monaco-Juventus; Monaco-Juventus (Champions League): orario, dove vederla in TV e pronostico; Tarifs, accès, M-ticket… Les infos billetterie pour la Juventus Turin.

Monaco-Juventus 0-0, gli highlights: bianconeri ai playoffAl Louis II la Juve chiude la League Phase della Champions con un pari che vale il 13° posto in classifica e i playoff, dove troverà Galatasaray o Bruges. Gara senza grandi emozioni: in avvio brivido ... sport.sky.it

Champions League, i match delle italiane: il Napoli è fuori, la Juventus pareggia a Monaco, colpo esterno dell’Inter, Atalanta sconfittaVisualizzazioni: 0 I match delle italiane ultima giornata Champions League vede il Napoli perdere con il Chelsea ed è fuori, la Juventus pareggia, l’Inter vince in Germania. I match delle squadra ita ... calciostyle.it

L' #Arsenal di Arteta può vincere questa Champions League x.com

TRE ITALIANE SU QUATTRO AI PLAYOFF DI CHAMPIONS LEAGUE! Inter, Juventus e Atalanta approdano ai playoff di Champions League chiudendo rispettivamente al 10°, 13° e 15° posto Niente da fare per il Napoli che perde in casa con il Chelse - facebook.com facebook