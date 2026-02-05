Pronostici di oggi 5 febbraio | Atalanta-Juventus e Real Betis-Atletico Madrid

Questa sera si giocano due grandi partite che attirano l’attenzione dei tifosi di calcio. La prima è la sfida tra Atalanta e Juventus, un match che potrebbe decidere molto in chiave europea. Insieme a questa, c’è anche il Real Betis contro l’Atletico Madrid, valida per la Copa del Rey. Potrebbe essere il debutto di Ademola Lookman con la maglia del Real Betis, dopo il trasferimento da Bergamo a Madrid. La serata promette partite appassionanti e sorprese in vista.

Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 5 febbraio. La sfida tra Atalanta e Juventus è quella che ci interessa di più ma c'è un collegamento con un interessante Real Betis-Atletico Madrid, partita valida per la Copa del Rey nella quale potrebbe debuttare proprio Ademola Lookman, dopo essersi trasferito da Bergamo a Madrid nel mercato.

