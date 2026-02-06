Gli americani in Iran lascino subito il Paese

Gli Stati Uniti hanno chiesto ai cittadini americani in Iran di andarsene subito. L’ambasciata americana ha lanciato un allarme e invita le persone presenti nel paese a lasciare il prima possibile o, se non riescono, a stare molto lontani da problemi e a mantenere i contatti con parenti e amici. La situazione si fa tesa e le autorità statunitensi vogliono evitare rischi.

Gli Stati Uniti hanno invitato con urgenza i propri cittadini presenti in Iran a lasciare immediatamente il Paese, oppure, se ciò non fosse possibile, a mantenere un profilo estremamente basso e restare costantemente in contatto con familiari e amici. L'avviso è stato pubblicato sul sito dell' ambasciata virtuale statunitense a Teheran e fa riferimento a misure di sicurezza rafforzate, chiusure stradali, interruzioni del trasporto pubblico e limitazioni all'accesso a internet. I cittadini americani vengono esortati, qualora le condizioni lo consentano, a valutare l'uscita via terra verso Armenia o Turchia senza indugi.

