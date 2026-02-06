Usa | gli americani in Iran lascino subito il Paese

Gli Stati Uniti hanno invitato gli americani presenti in Iran a partire subito. Washington chiede di mantenere un basso profilo e di rimanere in contatto con familiari e amici. La situazione resta tesa tra le due nazioni, con l’ambasciata americana che consiglia prudenza ai cittadini statunitensi nel paese.

Gli Stati Uniti hanno chiesto agli americani in Iran di lasciare immediatamente il Paese o comunque di «tenere un profilo basso» ed essere «sempre in contatto» con famiglia e amici. «A causa di misure di sicurezza rafforzate, chiusure stradali, interruzioni dei trasporti pubblici e blocchi di internet», si legge in un’allerta sul sito dell’ambasciata virtuale a Teheran. I cittadini americani, se possibile in sicurezza, devono valutare la possibilità di lasciare l’Iran via terra verso l’Armenia o la Turchia "immediatamente". Altrimenti, si avverte «trovate un luogo sicuro, evitate le manifestazioni, mantenete un profilo basso ». 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Usa: gli americani in Iran lascino subito il Paese Approfondimenti su Usa Iran Usa, l'allerta: «Gli americani in Iran lascino immediatamente il Paese» Gli Stati Uniti hanno detto agli americani in Iran di andarsene subito o di mantenere un basso profilo. Iran, si avvicina l’intervento militare Usa: “Gli italiani lascino il Paese” La Farnesina ha invitato gli italiani presenti in Iran a lasciare il Paese, in seguito alle crescenti tensioni internazionali. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Proteste in Iran, Trump minaccia intervento Usa Ultime notizie su Usa Iran Argomenti discussi: Usa, cosa dicono i sondaggi su Trump e sull’Ice?; Se il debito pubblico è il vero tallone d’Achille dell’economia americana; ICE in Minnesota, Trump: Ora una piccola de-escalation. Le proteste? Agitatori pagati o malati; Iran-Usa, colloqui e ultima chance. Il messaggio: Via da Teheran. Usa, l'allerta: «Gli americani in Iran lascino immediatamente il Paese»Gli Stati Uniti hanno chiesto agli americani in Iran di lasciare immediatamente il Paese o comunque di «tenere un profilo basso» ... msn.com Usa: 'Gli americani in Iran lascino subito il Paese'Allerta sul sito dell'ambasciata virtuale. 'Trovate un luogo sicuro, profilo basso'. Oman: 'Colloqui in corso tra Usa e Iran molto seri', al tavolo il ministro Araghchi e Witkoff. Teheran: 'Pronti a d ... ansa.it Usa, l'allerta: «Gli americani in Iran lascino immediatamente il Paese» facebook

