Ylenia Musella la versione del fratello Giuseppe | Non volevo ucciderla la mia vita finita con la sua Il volto tumefatto il calcio al cane l' abbandono in ospedale | cosa non torna

Una lite tra fratello e sorella si è trasformata in tragedia. Giuseppe Musella, il fratello di Ylenia, rivela di non aver voluto ucciderla, dicendo che la sua vita si è conclusa con la sua. Il loro rapporto è segnato da tensioni e comportamenti violenti: lui ha un volto tumefatto, è stato visto mentre calciava il cane e poi ha abbandonato il corpo in ospedale. Ora gli investigatori cercano di capire cosa ci sia davvero dietro questa morte atroce.

Una lite tra fratello e sorella, finita nel peggiore dei modi. Ci sarebbe questo dietro la morte di Ylenia Musella, la 22enne uccisa dal fratello Giuseppe, con una coltellata alla schiena a Napoli. «Abbiamo litigato perché non mi faceva dormire, ho lanciato il coltello mentre era di spalle ma non pensavo di colpirla», ha raccontato il 28enne al pm Ciro Capasso, dopo essersi dato alla fuga e poi consegnato alla polizia. Ma può una lite per la musica alta sfociare in tanta violenza? E se è stato un incidente, perché scappare? Come è morta Ylenia La versione di Giuseppe è questa: lui stava riposando quando Ylenia ha alzato il volume della musica.

