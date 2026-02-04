A Napoli la tragedia di Ylenia Musella il fratello Giuseppe ha confessato | Non volevo ucciderla
Questa notte a Napoli, Giuseppe Musella, 28 anni, ha confessato di aver ucciso la sorella Ylenia, di 22 anni. La polizia lo ha fermato poco dopo i fatti e lui stesso ha ammesso di essere l’autore dell’omicidio. La famiglia ora è sotto shock e gli investigatori cercano di capire cosa abbia spinto Giuseppe a compiere questo gesto.
È stato fermato nella notte e poco dopo ha confessato l’omicidio. Giuseppe Musella di 28 anni ha ucciso a Napoli sua sorella Ylenia, di sei anni più giovane di lui. Teatro della terribile uccisione il rione Ponticelli del capoluogo partenopeo. L’allarme è scattato nella serata di ieri quando Ylenia, in fin di vita, è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale evangelico Betania. (FACEBOOK FOTO) – Notizie.com Qui Musella, dopo aver accoltellato la sorella, e ancora a torso nudo, ha lasciato la 22enne nelle mani dei medici per poi far perdere per diverse ore le proprie tracce. 🔗 Leggi su Notizie.com
Napoli, arrestato il fratello della 22enne accoltellata. Presa a pugni in strada e poi brutalmente uccisaLa Squadra Mobile di Napoli ha arrestato Giuseppe Musella, 28 anni, fratello di Jlenia Musella, la 22enne uccisa con una coltellata alla schiena a Napoli. Al 28enne, chiuso nel carcere partenopeo di S ... affaritaliani.it
Tragedia a Napoli: 22enne uccisa a coltellate, si cerca il fratelloUna lite familiare sfociata nel sangue ha sconvolto il pomeriggio di via Chiaro di Luna, nel quartiere Ponticelli. Ilenia Musella, una giovane di 22 anni, è ... laprimapagina.it
Ylenia Musella aveva 22 anni. È stata colpita a più riprese al volto dal fratello, che poi le ha inferto una sola coltellata profonda alla schiena, fatale. Il suo assassino l’ha scaricata come un cane ancora viva davanti all’ospedale Villa Betania, ma per Ylenia non - facebook.com facebook
