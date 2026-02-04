A Napoli la tragedia di Ylenia Musella il fratello Giuseppe ha confessato | Non volevo ucciderla

Questa notte a Napoli, Giuseppe Musella, 28 anni, ha confessato di aver ucciso la sorella Ylenia, di 22 anni. La polizia lo ha fermato poco dopo i fatti e lui stesso ha ammesso di essere l’autore dell’omicidio. La famiglia ora è sotto shock e gli investigatori cercano di capire cosa abbia spinto Giuseppe a compiere questo gesto.

È stato fermato nella notte e poco dopo ha confessato l'omicidio. Giuseppe Musella di 28 anni ha ucciso a Napoli sua sorella Ylenia, di sei anni più giovane di lui. Teatro della terribile uccisione il rione Ponticelli del capoluogo partenopeo. L'allarme è scattato nella serata di ieri quando Ylenia, in fin di vita, è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale evangelico Betania. (FACEBOOK FOTO) – Notizie.com Qui Musella, dopo aver accoltellato la sorella, e ancora a torso nudo, ha lasciato la 22enne nelle mani dei medici per poi far perdere per diverse ore le proprie tracce.

