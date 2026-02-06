Giulia Stabile verso l’addio ad Amici | ecco perchè

Giulia Stabile si avvicina all’addio ad Amici. Dopo aver vinto il talent e aver costruito una carriera, ora potrebbe lasciare il programma per seguire un nuovo progetto di livello elevato. La notizia circola da alcune ore e fa pensare a un cambiamento importante per la ballerina.

Giulia Stabile si prepara a vivere un momento che potrebbe incidere anche sul suo futuro ad Amici. Dopo un percorso cresciuto passo dopo passo davanti al pubblico, da vincitrice del talent a professionista, nelle ultime ore è emersa un’indiscrezione che parla di un nuovo impegno di altissimo profilo. Un’occasione che, per tempistiche e portata, potrebbe rimescolare le carte e aprire scenari inediti per la ballerina romana. Maria Rosaria Dalmonte spiazza dopo l’uscita da Amici 25 Amici: Giulia Stabile e il nuovo capitolo della sua carriera. A soli 23 anni, Giulia Stabile è già diventata uno dei volti più riconoscibili usciti da Amici. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

Argomenti discussi: Le Iene: DE DEVITIIS: Giulia Stabile: ballando contro gli haters Video; Giulia Stabile: Sono tornata in terapia. Non sempre mi piaccio, vorrei cambiare tante cose di me. Oggi sono single; Giulia Stabile: C'è un motivo se non ho mai ringraziato Maria De Filippi. Ad Amici ero l'oca per la mia risata; Lo sfogo di Giulia Stabile: Ero arrivata al limite per le offese.

