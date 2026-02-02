Giulia Stabile a Le Iene | Ad Amici mi diedero dell’oca Perché non ha mai ringraziato Maria De Filippi

Giulia Stabile torna a parlare di quegli anni in cui ha iniziato a farsi strada nel mondo dello spettacolo. Ospite a Le Iene, la ballerina rivela di aver subito insulti e insistenze di essere “l’oca” ad Amici, senza mai ricevere un ringraziamento da Maria De Filippi. Trascorre 48 ore con Nicolò De Devitiis, ricordando i momenti difficili e le tappe che l’hanno portata fino a Londra, dove ora lavora.

Giulia Stabile ripercorre gli anni dei suoi esordi. Ospite a Le Iene, la ballerina, vincitrice di Amici e oggi impegnata professionalmente a Londra, ha trascorso 48 ore con l’inviato Nicolò De Devitiis, ricostruendo le tappe di un percorso personale segnato dal successo, ma anche da critiche costanti e spesso feroci. Il racconto di Giulia Stabile a Le Iene. Fin dall’ingresso nella scuola di Amici, Giulia Stabile si è trovata a fare i conti con un’ etichetta scomoda: “Appena entrata ad Amici mi diedero dell’oca per la mia risata. I primi insulti arrivarono per la vittoria, mi dissero che non me lo meritavo e che doveva vincere Sangiovanni. 🔗 Leggi su Dilei.it

Giulia Stabile torna a parlare delle sue esperienze a

