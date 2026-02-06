Giulia Stabile dice addio ad Amici? Cosa sta succedendo

Giulia Stabile potrebbe lasciare Amici. La ballerina si sta preparando a una nuova avventura che potrebbe cambiare il corso della sua carriera. Al momento, non ci sono conferme ufficiali, ma la sua decisione sembra ormai vicina. I fan sono in fermento e aspettano notizie sul suo futuro.

Giulia Stabile si prepara a vivere un’esperienza che potrebbe cambiare definitivamente la sua carriera artistica. L’ex vincitrice di Amici è infatti entrata nel corpo di ballo del Lux Tour 2026 di Rosalìa, la celebre cantautrice spagnola. Un’opportunità internazionale che potrebbe portarla lontano dall’Italia per diversi mesi. Il prestigioso ingaggio con Rosalìa. La notizia ha iniziato a circolare quando su X è apparsa una foto che mostra i protagonisti del corpo di ballo del tour mondiale della star spagnola. Tra i volti selezionati spicca proprio quello di Giulia Stabile, che avrà l’onore di accompagnare una delle artiste più influenti del panorama musicale internazionale. 🔗 Leggi su Tutto.tv

Approfondimenti su Giulia Stabile

Giulia Stabile formará parte del elenco de baile del LUX TOUR de Rosalía x.com