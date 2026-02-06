giulia stabile entra nel corpo di ballo di una famosa artista

Giulia Stabile ha annunciato di essere entrata nel corpo di ballo di una cantante molto conosciuta. La giovane ballerina, nota per la sua vittoria a “Amici”, ora lavora con una star internazionale e si prepara a salire sui palchi più grandi. La notizia ha fatto il giro dei social e dei giornali di spettacolo, lasciando i fan entusiasti. Dopo aver passato mesi tra prove e allenamenti, Giulia ora si sente più determinata che mai.

Nuovo traguardo per Giulia Stabile. L’ex allieva di Amici di Maria De Filippi è infatti entrata nel corpo di ballo di una famosa artista internazionale. Negli ultimi anni a diventare delle protagoniste di Amici di Maria De Filippi è stata Giulia Stabile. La ballerina, vincitrice della 20esima edizione del talent show, dopo aver alzato la coppa, è entrata nel cast di professionisti e ancora oggi la troviamo nel cast della trasmissione. Contemporaneamente la Stabile è diventata conduttrice di Tú sí que vales insieme ad Alessio Sakara e a Martin Castrogiovanni, ruolo che ricopre da ormai diverse edizioni. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Giulia Stabile balla sulle note di “ioeio” di Angelina Mango e Madame

Amici, Giulia Stabile entra nel corpo di ballo del tour di una famosissima artista internazionale: ecco chiGiulia Stabile, ballerina prima vincitrice di Amici, poi professionista all'interno dello stesso talent, e nel mezzo anche conduttrice di Tu ... isaechia.it

Giulia Stabile e Rosalìa insieme in un imperdibile tour mondialeUn cambiamento significativo si profila all’orizzonte per Giulia Stabile, la ballerina che ha conquistato il pubblico grazie alla sua partecipazione al programma Amici di Maria De Filippi. La giovane ... notizie.it

#GiuliaStabile entra nel corpo di ballo di un'artista internazionale Nel corpo di ballo che accompagnerà le performance live di #Rosalía troviamo anche il nome di Giulia Stabile. Dopo l’uscita dell’album Lux, avvenuta a novembre, la cantante è pronta a partire facebook

