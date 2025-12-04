Il Lux Tour 2026 di Rosalía farà tappa anche a Milano
A poco più di due anni dal suo ultimo livein Italia, agli I-Days di Milano nell’estate del 2023, Rosalía ha annunciato il proprio ritorno nel nostro Paese. Il tour promozionale del suo ultimo album, Lux, pubblicato il 7 novembre, farà tappa anche a Milano; appuntamento mercoledì 25 marzo 2026 all’ Unipol Forum. La Artist Presale aprirà il 9 dicembre 2025 alle ore 10:00. La vendita generale, invece, è fissata per l’11 dicembre 2025 alle ore 10:00. Per assicurarsi un posto a uno, i biglietti sono disponibili sulla homepage di Ticketmaster Italia, dove è possibile consultare tutte le informazioni sugli eventi e restare aggiornati sulle ultime novità relative alla tournée. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
