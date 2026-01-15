Giulia Salemi la conduttrice di origini iraniane lancia un appello | Ecco cosa dobbiamo fare per l’Iran

Giulia Salemi, conduttrice di origini iraniane, ha rivolto un appello sui social per il popolo iraniano, che da 47 anni lotta per la libertà. In un videomessaggio su Instagram, Salemi ha invitato i suoi follower a riflettere sulla gravità della situazione e sull’importanza di sostenere chi si oppone a un regime oppressivo, sottolineando la necessità di solidarietà e consapevolezza.

Non si può restare indifferenti di fronte a ''una strage di innocenti''. Così Giulia Salemi, la conduttrice e influencer di origini persiane, in un videomessaggio pubblicato sulle sue storie di Instagram, lancia un accorato appello ai suoi 2 milioni di follower per il popolo iraniano che, ''dopo 47 anni di oppressione - spiega - è tornato a riempire le piazze per reclamare la propria libertà''. L'. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it © Milleunadonna.it - Giulia Salemi, la conduttrice di origini iraniane, lancia un appello: “Ecco cosa dobbiamo fare per l’Iran” Leggi anche: L’appello di Giulia Salemi per l’Iran: “Non riesco a contattare i miei familiari” Leggi anche: Giulia Salemi e l'appello disperato per l’Iran: "Non restiamo indifferenti, è una strage di innocenti" Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Giulia Salemi e l'appello disperato per l’Iran: Non restiamo indifferenti, è una strage di innocenti; Iran, Giulia Salemi: ''Non si può restare indifferenti di fronte a strage innocenti''; Giulia Salemi e l'appello per l'Iran: Non riesco a contattare i miei familiari, è una strage di innocenti; Giulia Salemi: “In Iran strage di innocente. Non si può rimanere in silenzio”. Giulia Salemi: “In Iran strage di innocente. Non si può rimanere in silenzio” - La modella ha parlato sui propri canali social dei giorni difficili che si stanno vivendo nel suo Paese di origine ... golssip.it

Iran, Giulia Salemi: ''Non si può restare indifferenti di fronte a strage innocenti'' - La conduttrice e influencer di origini persiane: ''Vivo nell'angoscia, da giorni non riusciamo a contattare nostri familiari a Teheran'' ... adnkronos.com

Giulia Salemi in lacrime: "Vivo nell'angoscia" - Giulia Salemi, di origini persiane da sempre in prima linea per i diritti del popolo persiano, ha deciso di rompere il silenzio con un video sui social, per parlare di quanto sta accadendo in Iran, ... notizie.it

Giulia Salemi rompe il silenzio sulle violente proteste in Iran con un video-appello ai suoi follower. “Hanno isolato il Paese, spegnendo internet, telefoni e luci, nel tentativo di zittire le proteste”, racconta, visibilmente provata. La conduttrice denuncia una “strag facebook

"#giuliasalemi" - Results on X | Live Posts & Updates x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.