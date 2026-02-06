Gioventù e responsabilità | l’importanza della fiducia nei confronti dei giovani

A Sant’Elpidio a Mare, Pellegrini Garden ha deciso di puntare sui giovani. L’azienda, specializzata in giardini e manutenzione del verde, invita i ragazzi a partecipare a progetti e attività sul territorio. “Diamo fiducia ai nostri ragazzi. Così saranno responsabilizzati”, spiega il responsabile. L’obiettivo è farli sentire parte di un percorso, insegnando loro competenze pratiche e valori di responsabilità. La speranza è di creare un rapporto di fiducia che duri nel tempo e aiuti i giovani a crescere con più consapevolezza.

**"Diamo fiducia ai nostri ragazzi. Così saranno responsabilizzati"**, è il motto che accompagna l'iniziativa di **Pellegrini Garden**, azienda specializzata in giardini, manutenzione del verde, terrazzi e servizi di consulenza, con sede a **Sant'Elpidio a Mare**, in provincia di **Ascoli Piceno**. La frase, pronunciata con decisione da **Michela Pellegrini e Paride Corsalini**, moglie e marito, rappresenta una filosofia profonda e un impegno verso la gioventù. Oggi, il 6 febbraio 2026, si celebra la partecipazione a "**Cronisti in classe**", un progetto che promuove la lettura critica e la scrittura di articoli di cronaca, con l'obiettivo di far comprendere ai giovani il valore delle fonti autentiche e del pensiero critico.

