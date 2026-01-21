Fabrizio Corona denunciato da Mediaset per diffamazione e minacce nei confronti dei vertici dell’azienda e dei conduttori

Fabrizio Corona è stato denunciato da Mediaset per diffamazione e minacce rivolte ai vertici dell'azienda e ai conduttori. Questa nuova azione segue un'indagine precedente, avviata anche su segnalazione di Alfonso Signorini, relativa a presunte dichiarazioni su "Falsissimo" e il cosiddetto "metodo Signorini". La vicenda si inserisce in un quadro di tensioni e contestazioni tra l'ex paparazzo e le principali figure del mondo dello spettacolo e della comunicazione.

Fabrizio Corona ha ricevuto un’altra denuncia, dopo essere stato indagato per revenge porn da Alfonso Signorini in seguito alle dichiarazione rilasciate a “Falsissimo” sul presunto “metodo Signorini”. Mediaset ha denunciato in Procura a Milano Fabrizio Corona per diffamazione e minacce nei confronti dei vertici dell’azienda e di conduttori di note trasmissioni tv. E ha anche chiesto alla Dda di attivarsi ai fini di ottenere una misura di prevenzione che inibisca all’ex agente fotografico l’uso dei social e di altre piattaforme telematiche e l’utilizzo del cellulare per divulgare contenuti come quelli che sta diffondendo nelle ultime settimane. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

