Il centro Pma di Lagosanto è ancora fermo dopo più di due mesi di inattività. La decisione di riaprire dipende ora dal nuovo dirigente, che deve convincere gli investitori a riporre nuovamente fiducia nel progetto. La ripartenza sembra lontana finché non si ristabilisce un rapporto di fiducia solido tra tutte le parti coinvolte.

**Levare il peso dell’inchiesta: il futuro del centro Pma di Lagosanto è in mano a un nuovo dirigente** Sul territorio dell’Ospedale del Delta di Ferrara, nel cuore del comune di Lagosanto, il centro Pma (Procrezione Medicalmente Assistita) è rimasto inattivo ormai da oltre due mesi. La sospensione temporanea dell’attività, in seguito all’indagine della procura della di Ferrara, sembra ormai non più reversibile. A indicare il problema, ma anche a proporre una soluzione, è il presidente del Gruppo Forza Italia nell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, Pietro Vignali. Secondo lui, “per far ripartire al più presto possibile il centro Pma di Lagosanto occorre che si proceda a cambiarne la direzione”. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - PMA: ripartenza impossibile senza ristabilimento della fiducia nei confronti degli investitori

Approfondimenti su Lagosanto Pma

La Questura di Caserta ha rafforzato le misure di prevenzione per contrastare la violenza negli stadi, le aggressioni in strada e gli atti persecutori rivolti agli ex.

L’Unione europea valuta l’ipotesi di imporre controdazi per circa 93 miliardi di euro come risposta alle misure commerciali degli Stati Uniti.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Il 2026 viene indicato come l’anno della svolta per l’auto italiana, ma tra mercato fermo, produzione in calo e transizione elettrica a rilento, la ripartenza dipende da scelte politiche e industriali che non possono più essere rinviate facebook