A Bormio, gli atleti si preparano alla discesa di domani, ma Giovanni Franzoni non ha preso parte all’ultima prova cronometrata. È stata una scelta tattica, fatta per risparmiare energie in vista della gara ufficiale. Molti altri concorrenti hanno seguito la stessa strada, preferendo non rischiare in questa fase di avvicinamento alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La pista si prepara a regalare emozioni, mentre gli atleti si concentrano per la sfida più importante.

A Bormio (Italia) proseguono le Olimpiadi di Milano Cortina 2026: lo svolgimento della terza ed ultima prova cronometrata della discesa maschile di sci alpino non ha incontrato il favore di molti atleti, che hanno preferito preservare le energie in vista dei tanti impegni ravvicinati. In casa Italia hanno scelto di non partire Giovanni Franzoni, Florian Schieder, Mattia Casse e Christof Innerhofer, mentre l’unico a scendere in pista è stato Dominik Paris, che però si è rialzato vistosamente dopo il terzo intermedio, volendo dunque ripassare la prima parte del tracciato. Scelta saggia per risparmiare le forze visto il fitto programma: sabato 7 alle 11. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giovanni Franzoni non ha partecipato all’ultima prova di discesa: scelta tattica in vista della gara

Approfondimenti su Bormio Olimpiadi

In vista della discesa libera di sabato a Kitzbühel, la squadra italiana si distingue nelle prove preliminari.

Questa mattina, Giovanni Franzoni ha preso il via nella sua prima prova di discesa alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Bormio Olimpiadi

Argomenti discussi: Come Giovanni Franzoni è diventato la punta di diamante della velocità • Sci alpino; Giovanni Franzoni: Io, testardo e pieno di dubbi: vinco solo se mi diverto. Con la morte di Franzoso, ho pensato di smettere; Giovanni Franzoni, chi è la nuova stella dello sci azzurro: l’infortunio, la rinascita e la caccia…; Franzoni: Le gare con Sinner non le ricordo, ma mi ha motivato. Io come lui? Devo mangiarne di pagnotte.

Giovanni Franzoni non ha partecipato all’ultima prova di discesa: scelta tattica in vista della garaA Bormio (Italia) proseguono le Olimpiadi di Milano Cortina 2026: lo svolgimento della terza ed ultima prova cronometrata della discesa maschile di sci ... oasport.it

Olimpiadi, niente terza prova per Franzoni: mattinata di riposoNon sono mancati però i giri liberi di ricognizione con il gruppo azzurro lungo il tracciato di 3,25 chilometri a Bormio ... giornaledibrescia.it

MILANO CORTINA | E' un tris azzurro nella seconda prova della discesa libera di Bormio. Mattia Casse stacca il primo crono (1'52"85) sulla Stelvio, davanti ai compagni di squadra a Florian Schieder (+0.45'') e Giovanni Franzoni (+0.85''). Dietro, a pari merito, facebook

AZZURRI VOLANTI I migliori tempi della seconda prova cronometrata di discesa Sono tutti dei nostri uomini jet! Mattia Casse firma il miglior tempo (con salto di porta) a Bormio… Secondo Florian Schieder e terzo Giovanni Franzoni! Sabato si fa x.com