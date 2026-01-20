In vista della discesa libera di sabato a Kitzbühel, la squadra italiana si distingue nelle prove preliminari. Giovanni Franzoni si conferma tra i più veloci, stabilendo il miglior tempo nella prima prova sulla Streif, seguito da Christof Innerhofer. Questo risultato lascia ben sperare per la competizione, dimostrando l’ottimo stato di forma degli atleti italiani in vista dell’appuntamento di sabato.

È un’Italia sugli scudi quella che inizia l’avvicinamento alla discesa libera di sabato a Kitzbühel. Giovanni Franzoni si conferma devastante anche nella prima prova cronometrata sulla Streif e fissa il miglior tempo davanti al compagno di squadra, l’eterno Christof Innerhofer. L’italiano, sceso con il pettorale numero 5, spinge forte nella parte iniziale, perde qualcosa nel quarto settore e riprende la sua marcia inarrestabile nel finale tagliando il traguardo con il tempo di 1:52.87. Alle sue spalle completa la doppietta azzurra uno spettacolare Christof Innerhofer. Il pettorale numero 22, con una splendida parte centrale, chiude in seconda posizione con un distacco di +0. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giovanni Franzoni devastante anche nella prima prova di discesa a Kitzbuehel, ma che Innerhofer!

