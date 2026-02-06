Giovani Europa e partecipazione i funzionari del Comune a Cluj Napoca

Questa mattina a Cluj-Napoca, in Romania, si è conclusa la missione dei funzionari del Comune di Piacenza, Lorenzo Cavagna e Letizia Gazzola. I due hanno partecipato a un incontro internazionale per avviare il progetto “Com’ON City”, una nuova rete europea dedicata ai giovani e alla partecipazione civica, inserita nel programma Urbact IV. Durante la giornata, hanno incontrato colleghi di altri Paesi e discusso le prime strategie per coinvolgere i cittadini più giovani nelle decisioni pubbliche.

Si è conclusa oggi a Cluj-Napoca, in Romania, la trasferta dei funzionari Lorenzo Cavagna e Letizia Gazzola del Servizio Europa e Fundraising per il meeting internazionale di lancio del progetto "Com'ON City", nuova rete europea nell'alveo del programma Urbact IV che coinvolge, oltre a Piacenza e.

