WTA Cluj-Napoca il tabellone | subito Bronzetti-Potapova remake dell’ultima finale

Il primo giorno del Transylvania Open 2026 a Cluj-Napoca porta subito una sfida affascinante. Lucia Bronzetti e Anastasia Potapova si ritrovano in campo, in un remake della finale dell’anno scorso. Le due giocatrici si sono già affrontate in passato, ora si rivedranno nel primo turno di questa edizione. La partita promette spettacolo e potrebbe già dare indicazioni sui destini del torneo.

Il primo turno del Transylvania Open 2026, in programma dal 1° al 7 febbraio a Cluj-Napoca, si apre con una sfida che ripropone lo scenario della finale dell'edizione precedente: Lucia Bronzetti affronterà Anastasia Potapova, due tenniste che si sono già misurate sul più alto palcoscenico del torneo romeno. L'incontro, già carico di significato per chi ha seguito la scorsa stagione, torna a essere centrale in un tabellone che si presenta ricco di storie, aspettative e colpi di scena. La competizione, inserita nel calendario WTA 250 subito dopo l'Australian Open 2026, dove Elena Rybakina ha conquistato il titolo battendo Aryna Sabalenka, si preannuncia come un'importante tappa di avvicinamento ai tornei di primavera.

