Lucia Bronzetti rimontata e battuta da Potapova al WTA di Cluj-Napoca

Lucia Bronzetti viene eliminata al primo turno del WTA 250 di Cluj-Napoca. La partita contro Potapova si è protratta per due ore e 42 minuti, con la russa che ha rimontato e alla fine ha vinto il match. È stata una sfida lunga e combattuta, ma alla fine a spuntarla è stata Potapova.

Due ore e 42 minuti sono necessarie per chiudere il match di apertura del programma del martedì al WTA 250 di Cluj-Napoca. Lo vince Anastasia Potapova: la russa, che ora disputa le competizioni internazionali per l'Austria, batte in rimonta Lucia Bronzetti per 5-7 6-4 7-5. Tanti i rimpianti per la riminese, che precipita fuori dalle prime 140 del ranking WTA. Con questo remake della finale del 2025 diventano sei i successi di Potapova sull'italiana su altrettanti confronti diretti. Primi game tutto sommato tranquilli per le due, ma è il terzo che vede Bronzetti con problemi: va sotto 0-30, risale sul 40-30 con tanta opera del dritto, poi chiude ai vantaggi.

