Giovani con patente graduale metodo anti incidenti dell' Irlanda del Nord

L'annuncio è arrivato come una svolta storica per la sicurezza stradale nel Regno Unito. A partire dal 1° ottobre 2026, l'Irlanda del Nord implementerà ufficialmente la Graduated Driving License (Gdl), un sistema di accesso graduale alla patente e di vincoli più stringenti per i neopatentati. La decisione è stata definita dal ministro delle Infrastrutture Liz Kimmins come "la più significativa riforma del sistema delle patenti di guida nel paese da quasi 70 anni". Questo tipo di schema per l'accesso alla patente, già sperimentato in diverse varianti anche in Australia, Canada, Svezia e Stati Uniti, ha lo scopo di ridurre il numero di incidenti gravi o fatali che coinvolgono soprattutto neopatentati e giovanissimi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

