Sito inglese: Sia l’Irlanda del Nord che la Repubblica d’Irlanda hanno la possibilità di qualificarsi ai Mondiali tramite gli spareggi. L’Irlanda del Nord si è guadagnata un posto dopo la prestazione nella Nations League che li ha visti vincere il proprio girone, e l’eroismo di Troy Parrott in Ungheria significa che la Repubblica o l’Irlanda sono arrivate seconde nel girone di qualificazione alla Coppa del Mondo. Giovedì 19 novembre si svolgerà il sorteggio per gli spareggi e la domanda che tutti si pongono è: i due potrebbero incontrarsi sulla strada per prenotare un biglietto per Canada, Messico e Stati Uniti? Potrebbe piacerti . 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - L’Irlanda del Nord potrebbe affrontare la Repubblica d’Irlanda nella finale dei playoff della Coppa del Mondo 2026?