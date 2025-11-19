L’Irlanda del Nord potrebbe affrontare la Repubblica d’Irlanda nella finale dei playoff della Coppa del Mondo 2026?
Sito inglese: Sia l’Irlanda del Nord che la Repubblica d’Irlanda hanno la possibilità di qualificarsi ai Mondiali tramite gli spareggi. L’Irlanda del Nord si è guadagnata un posto dopo la prestazione nella Nations League che li ha visti vincere il proprio girone, e l’eroismo di Troy Parrott in Ungheria significa che la Repubblica o l’Irlanda sono arrivate seconde nel girone di qualificazione alla Coppa del Mondo. Giovedì 19 novembre si svolgerà il sorteggio per gli spareggi e la domanda che tutti si pongono è: i due potrebbero incontrarsi sulla strada per prenotare un biglietto per Canada, Messico e Stati Uniti? Potrebbe piacerti . 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Approfondisci con queste news
Svezia, Irlanda del Nord, Romania e Macedonia del Nord sono possibili avversarie della Nazionale. Enzo #Bucchioni: «Evitiamo le due che ci hanno già eliminato. Perché andresti con un condizionamento che ti distrarrebbe dal tuo obiettivo. Accetterei Vai su X
IL NORD IRLANDA PIEGA IL LUSSEMBURGO Il Lussemburgo chiude un ciclo mondiale deludente senza punti e il Nord Irlanda si congeda in attesa dei playoff Partita non di alto livello, Irlanda del Nord più pericolosa del Lussemburgo ma non troppo Si decid - facebook.com Vai su Facebook