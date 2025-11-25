Confermate urne teste di serie e data del sorteggio per Inghilterra Scozia Galles Repubblica d’Irlanda e Irlanda del Nord
2025-11-25 21:45:00 Giorni caldissimi in redazione! L’Inghilterra è stata testa di serie e dovrà evitare Spagna, Argentina e Francia fino alle fasi finali La FIFA ha confermato le fasce e le teste di serie per il sorteggio della Coppa del Mondo 2026, che si svolgerà il 5 dicembre. L’Inghilterra, la quarta squadra al mondo, è stata sorteggiata nella prima fascia insieme a Spagna, Argentina, Francia e Brasile, oltre alle nazioni ospitanti Stati Uniti, Canada e Messico. La Scozia, che la scorsa settimana ha conquistato il suo posto ai Mondiali per la prima volta dal 1998 in grande stile contro la Danimarca, è stata inserita nella fascia 3, unendosi a Norvegia, Egitto e Algeria. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Mondiali 2026, l’Italia sarebbe testa di serie in caso di qualificazione - Se l’Italia dovesse ottenere l’accesso ai Mondiali 2026 attraverso i playoff, verrebbe comunque inserita tra le teste di serie del sorteggio del 5 dicembre al Kennedy Center di Washington. Come scrive gonfialarete.com