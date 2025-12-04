Storia restauro e prospettive del giardino in mostra alla Biblioteca Iuav
Dal 3 al 19 dicembre la Biblioteca Iuav del complesso dei Tolentini a Venezia ospita la mostra Il Giardino – Storia, restauro e prospettive, curata da Paolo Faccio e Francesca Salatin e organizzata dalla SSIBAP – Scuola di Specializzazione in Beni architettonici e del Paesaggio dell’Università. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
