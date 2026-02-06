Giorno del ricordo | commemorazione delle vittime delle foibe al Parco della Rimembranza di Sondrio

La città di Sondrio si prepara a ricordare le vittime delle foibe con una cerimonia al Parco della Rimembranza. Martedì 10 febbraio, alle 11, si svolgerà la commemorazione, a cui parteciperanno cittadini e autorità locali. La mattinata sarà un momento di silenzio e riflessione per onorare le persone che hanno subito quelle tragedie.

La città di Sondrio rende omaggio alle vittime delle Foibe in occasione del "Giorno del ricordo", con una cerimonia commemorativa che si terrà martedì 10 febbraio, alle ore 11.30, al Parco della Rimembranza. Autorità civili, militari e religiose, esuli e cittadini si riuniranno sotto la targa affissa nel 2019 sul muro che delimita il lato nord dell'area verde, dove si terranno i discorsi ufficiali e verrà deposta una corona di alloro, nel ricordo delle vittime delle foibe, degli esuli fiumani, istriani e dalmati. Alla cerimonia sarà presente anche Lorenzo Galli, coordinatore per la Lombardia dell'Unione degli Istriani, con la quale il Comune di Sondrio ha sottoscritto un protocollo d'intesa, nel 2021, con l'obiettivo di promuovere eventi per favorire la conoscenza della tragedia avvenuta sul fronte orientale, in particolare tra i giovani.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Approfondimenti su Foibe Vittime Giorno del ricordo: spettacoli, mostra e celebrazioni in memoria delle vittime delle foibe Martedì 10 febbraio, in tutta Italia si svolgono iniziative, spettacoli e mostre per ricordare le vittime delle foibe. Giorno del Ricordo: due appuntamenti a Sansepolcro per onorare la memoria delle vittime delle foibe Il 10 febbraio si avvicina e a Sansepolcro sono in programma due iniziative per ricordare le vittime delle foibe. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Foibe Vittime Argomenti discussi: Giorno del Ricordo: il 10 febbraio la commemorazione delle vittime delle Foibe; 10 Febbraio - Giorno del Ricordo; Giorno del ricordo, commemorazione ad Albate; Giorno del ricordo. Giorno del Ricordo: in piazza Cermenati la commemorazione istituzionaleLECCO – Martedì 10 febbraio alle 11.30, in piazza Cermenati a Lecco, si svolgerà una commemorazione istituzionale organizzata da Provincia di Lecco, Comune di Lecco e Prefettura di Lecco in occasione ... lecconotizie.com Giorno del Ricordo, commemorazione istituzionale a SantarcangeloSi terrà martedì 10 febbraio alle ore 10 la commemorazione istituzionale promossa dall’Amministrazione comunale e dalla Fondazione Culture Santarcangelo in ... chiamamicitta.it Giorno del Ricordo 2026 “Il sentiero del padre” viaggio tra i segreti delle foibe carsiche di e con Davide Giandrini 8 Febbraio 2026 ore 21 Teatro Civico Pertini facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.