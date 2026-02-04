Giorno del Ricordo gli appuntamenti in programma a Bergamo e provincia

Bergamo si prepara a celebrare il Giorno del Ricordo con una serie di eventi tra teatro, musica e testimonianze. Le iniziative si svolgono in città e provincia, coinvolgendo scuole, associazioni e istituzioni. L’obiettivo è ricordare le vittime delle foibe e favorire il confronto sulla storia recente. La giornata si apre con spettacoli e incontri che puntano a mantenere viva la memoria e rafforzare il senso di comunità.

Guida. Dal teatro alla musica, Bergamo celebra il Giorno del Ricordo tra memoria storica, impegno civile e testimonianze Nel calendario civile italiano, il Giorno del Ricordo rappresenta uno dei momenti più delicati e complessi. I massacri delle foibe e l'Esodo Giuliano-Dalmata continuano infatti a interrogare la coscienza collettiva, chiamando le comunità locali a un esercizio non scontato di memoria, ascolto e consapevolezza storica. Anche quest'anno Bergamo e la sua provincia rispondono con un programma articolato di incontri, spettacoli, letture e concerti che, attraverso linguaggi diversi, cercano di restituire voce a una tragedia a lungo rimasta ai margini del racconto pubblico.

