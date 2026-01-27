La Giornata della Memoria ricordata con cerimonie e incontri nelle scuole

Da forlitoday.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Giornata della Memoria è un momento di riflessione e ricordo delle persecuzioni e dello sterminio subiti dal popolo ebraico e dai deportati italiani nei campi nazisti. A Forlì, questa ricorrenza è stata commemorata con cerimonie e incontri nelle scuole, per mantenere vivo il ricordo e promuovere valori di rispetto e tolleranza.

Forlì ha celebrato martedì mattina la Giornata della Memoria, evento istituzionale dedicato a ricordare lo sterminio e le persecuzioni del popolo ebraico e il sacrificio dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti. La cerimonia si è svolta al parco della Resistenza alla presenza.🔗 Leggi su Forlitoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Giornata Della Memoria

Giornata della Memoria 2026, “Parole che restano”: la proposta del CNDDU per una campagna nazionale nelle scuole

Il 27 gennaio rappresenta un momento importante per riflettere sulla memoria collettiva e il ruolo dell’educazione nel preservarla.

Giornata della Memoria 2026: bandiere a mezz’asta anche nelle scuole il 27 gennaio

Il 27 gennaio 2026 si celebra la Giornata della Memoria, un momento di riflessione e rispetto.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Giornata della memoria dei marinai scomparsi in mare

Video Giornata della memoria dei marinai scomparsi in mare

Ultime notizie su Giornata Della Memoria

Argomenti discussi: Il giorno della memoria: parlare della Shoah a scuola; Giornata della Memoria, ecco perché si celebra il 27 gennaio; Giorno della Memoria 2026; Per non dimenticare: nuovi libri per il Giorno della Memoria 2026.

la giornata della memoriaGiornata della Memoria, l’appello di Jarach: Il ricordo serve anche per il futuro. Ghali? Sono per la libertà d’espressione. E a Milano spunta un nuovo murale per la ...Il presidente del Memoriale della Shoah è intervenuto, oggi 27 gennaio, sulla necessità di mantenere viva la sensibilizzazione al tema e anche sulla polemica nei confronti del rapper. Alla Caserma Mom ... ilgiorno.it

la giornata della memoriaGiornata della Memoria: perché il 27 gennaio si ricordano le vittime della Shoah e delle leggi razzialiUna giornata per non dimenticare le quasi 6 milioni di vittime della persecuzione e sterminio del popolo ebraico ... affaritaliani.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.