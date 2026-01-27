La Giornata della Memoria ricordata con cerimonie e incontri nelle scuole

La Giornata della Memoria è un momento di riflessione e ricordo delle persecuzioni e dello sterminio subiti dal popolo ebraico e dai deportati italiani nei campi nazisti. A Forlì, questa ricorrenza è stata commemorata con cerimonie e incontri nelle scuole, per mantenere vivo il ricordo e promuovere valori di rispetto e tolleranza.

Forlì ha celebrato martedì mattina la Giornata della Memoria, evento istituzionale dedicato a ricordare lo sterminio e le persecuzioni del popolo ebraico e il sacrificio dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti. La cerimonia si è svolta al parco della Resistenza alla presenza.

