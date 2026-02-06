Giornata di allerta gialla | pioggia in città e neve in montagna

Oggi, venerdì 6 febbraio, si presenta con pioggia a Parma e neve in montagna. La giornata è stata dichiarata gialla per il rischio meteo, con le previsioni che indicano pioggia durante la mattinata. La città si prepara a un giorno di pioggia, mentre le montagne si riempiono di neve.

Oggi, venerdì 6 febbraio, è una giornata di allerta meteo gialla per il territorio Parmense. Come riportato dalle previsioni di 3BMeteo a Parma, nel corso della giornata, sono previste piogge nel corso della mattinata. Nel pomeriggio la situazione dovrebbe migliorare. Nelle zone collinari e.🔗 Leggi su Parmatoday.it

Approfondimenti su Parma Giornata

La Protezione Civile dell’Emilia-Romagna ha emesso un’allerta gialla per il Parmense.

Il maltempo torna in Lombardia con pioggia, neve e vento forte.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Parma Giornata

Argomenti discussi: Allerta gialla per criticità idraulica - Emissione 04/02/2026; Meteo. Domani allerta gialla; Oggi e domani Puglia Centrale Adriatica in allerta meteo gialla per rischio vento, pioggia e temporali; Maltempo, ancora piogge da Nord a Sud. Allerta gialla in 9 regioni.

Maltempo, allerta meteo arancione e gialla e scuole chiuse venerdì 6 febbraio: le regioni a rischioOndata di maltempo sull’Italia per la giornata di domani venerdì 6 febbraio. La Protezione civile ha valutato allerta meteo arancione in Calabria e Lazio e allerta Gialla in 13 regioni. Scuole chiuse ... fanpage.it

Allerta meteo gialla in Campania: temporali e vento forte per la giornata di venerdìStampa La Protezione Civile della Regione Campania, sulla base delle valutazioni del Centro Funzionale, ha diramato un’allerta meteo di livello Giallo per temporali su tutto il territorio regionale, v ... salernonotizie.it

ALLERTA METEO GIALLA PER L'INTERA GIORNATA DI VENERDÌ 6 FEBBRAIO La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso di allerta meteo di livello Giallo per tempora facebook