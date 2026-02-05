Allerta gialla nel Parmense per il 6 febbraio | previsti 30 centimetri di neve in montagna

La Protezione Civile dell’Emilia-Romagna ha emesso un’allerta gialla per il Parmense. È prevista una forte nevicata in montagna, con circa 30 centimetri di neve. La giornata di venerdì 6 febbraio si prospetta difficile, con rischi di allagamenti, frane e piene dei corsi d’acqua minori. Le autorità invitano alla massima attenzione e a evitare spostamenti non necessari.

Un'allerta gialla, valida anche per il Parmense, è stata emessa dalla Protezione Civile dell'Emilia-Romagna per la giornata di venerdì 6 febbraio per piene dei fiumi, frane, piene dei corsi minori e neve. "Per la giornata di venerdì 6 febbraio - si legge nel testo dell'allerta - sono previste.

