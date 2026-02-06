È la giornata dei calzini spaiati nata per ricordarci che la diversità è bella

Oggi si celebra la Giornata dei Calzini Spaiati, un’occasione per ricordarci che essere diversi è normale e bello. Le persone sono invitate a indossare calzini spaiati per sottolineare l’importanza dell’accoglienza e dell’inclusione, senza complicazioni o discorsi complicati. È un modo semplice per far riflettere tutti sulla ricchezza che deriva dalla diversità.

