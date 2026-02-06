Oggi si celebra la Giornata Internazionale di Tolleranza Zero contro le Mutilazioni Genitali Femminili. Secondo le ultime stime, più di 230 milioni di donne e ragazze nel mondo vivono ancora con le conseguenze di questa pratica, che provoca danni fisici e psicologici permanenti. Organizzazioni come UNICEF, OMS, UNESCO e UNFPA chiedono azioni concrete per fermare questa violenza, ancora diffusa in molte comunità. La speranza è che si possa sensibilizzare l’opinione pubblica e proteggere le future generazioni.

FGM: oltre 230 milioni di ragazze e donne convivono con le conseguenze di questa pratica per tutta la vita. Solo nel 2026, circa 4,5 milioni di ragazze, molte delle quali di età inferiore ai cinque anni, rischiano di subire FGM.. 6 febbraio 2026- “ Solo nel 2026, circa 4,5 milioni di ragazze, molte delle quali di età inferiore ai cinque anni, rischiano di subire mutilazioni genitali femminili (FGM ). Attualmente, oltre 230 milioni di ragazze e donne convivono con le conseguenze di questa pratica per tutta la vita. Oggi, in occasione della Giornata Internazionale di Tolleranza Zero contro le Mutilazioni Genitali Femminili, ribadiamo il nostro impegno a porre fine alle mutilazioni genitali femminili per ogni ragazza e ogni donna a rischio e a continuare a lavorare per garantire che le vittime di questa pratica dannosa abbiano accesso a servizi adeguati e di qualità. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - UNICEF-OMS-UNESCO-UNFPA-UN WOMEN-OHCHR su Giornata Internazionale di Tolleranza Zero contro le Mutilazioni Genitali Femminili

Approfondimenti su Giornata Internazionale

Roma si prepara a ricordare la Giornata Internazionale contro le Mutilazioni Genitali Femminili con un evento speciale.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Giornata Internazionale

Mutilazione genitale femminile: Unicef, Oms e Unfpa chiedono azioni urgentiLa mutilazione genitale femminile è una violazione dei diritti umani che infligge alle bambine e alle donne profonde cicatrici fisiche, emotive e psicologiche che durano tutta la vita. Questa pratica ... quotidiano.net

Unicef-Oms-Unfpa, 230 milioni di donne con mutilazioni genitaliLa mutilazione genitale femminile è una violazione dei diritti umani che infligge alle bambine e alle donne profonde cicatrici fisiche, emotive e psicologiche che durano tutta la vita. Questa pratica ... ansa.it

L’ 11 Febbraio, Giornata Internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza Un invito a credere e ad inseguire i propri sogni Anche su YouTube, nel formato per LIM facebook