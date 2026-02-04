Il progetto Women in love per la Giornata contro le Mutilazioni Genitali a Roma il 5 febbraio

Roma si prepara a ricordare la Giornata Internazionale contro le Mutilazioni Genitali Femminili con un evento speciale. Giovedì 5 febbraio, dalle 11, al We Gil di Trastevere, si terrà il progetto “Women in love” di Benedetta Paravia. L’iniziativa, che unisce arte, cultura e impegno umanitario, mira a sensibilizzare l’opinione pubblica su una delle questioni più delicate legate ai diritti delle donne. L’ingresso è libero e l’evento promette di coinvolgere il pubblico con testimonianze e momenti di riflessione.

Giornata Internazionale contro le Mutilazioni Genitali Femminili. Roma: continua il progetto artistico-culturale-umanitario di sensibilizzazione "Women in love" di Benedetta Paravia We Gil – spazio culturale della Regione Lazio giovedì 5 Febbraio ore 11- (Largo Ascianghi, 5 Roma Trastevere), ingresso libero. In occasione della Giornata Internazionale Contro le Mutilazioni Genitali Femminili (6 febbraio), sancita dalle Nazioni Unite per contrastare questo crimine contro l'umanità, si terrà l'incontro voluto da Simona Baldassarre (Assessore Cultura, Pari Opportunità, Politiche giovanili e della Famiglia, Servizio Civile – Regione Lazio) e organizzato dall'Associazione di promozione sociale A.

