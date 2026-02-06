Giornalista aggredita Leonardi ricevuta da sindaco e assessori

Dopo l’aggressione a calci e schiaffi, Bianca Leonardi ha incontrato il sindaco Mario Pardini a Palazzo Orsetti. La giornalista lucchese è ancora scossa, ma ha trovato vicinanza e solidarietà tra colleghi e autorità. La notizia arriva dopo il grande spavento e le parole di sostegno di figure come la premier Giorgia Meloni.

Dopo l’aggressione a calci e schiaffi, il grande spavento ma anche la solidarietà di tanti, tra cui il presidente del coniglio Giorgia Meloni, la giornalista lucchese Bianca Leonardi è stata ricevuta ieri mattina dal sindaco Mario Pardini a Palazzo Orsetti. Dove erano presenti il vice sindaco Fabio Barsanti e l’assessore al Turismo Remo Santini. Bianca Leonardi - giornalista della trasmissione di prima serata di Rai Tre FarWestdi Salvo Sottile - nel corso della manifestazione contro la chiusura del centro sociale Askatasuna a Torino, sabato 31 gennaio scorso, mentre documentava gli eventi, è stata aggredita e minacciata assieme al suo operatore da un gruppo di manifestanti incappucciati. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Giornalista aggredita. Leonardi ricevuta da sindaco e assessori Approfondimenti su Giornalista Aggressione L’inviata Rai brutalmente aggredita dai violenti di Askatasuna ricevuta da Meloni: condanna e fermezza La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato a Palazzo Chigi Bianca Leonardi, l’inviata Rai aggredita a Torino da membri di Askatasuna. Leonardi nomina a segretario nazionale dei Giovani Democratici con Matteo Leonardi Matteo Leonardi, giovane esponente del Pd del Trentino, è stato nominato segretario nazionale dei Giovani Democratici. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Giornalista Aggressione Argomenti discussi: Giornalista aggredita. Leonardi ricevuta da sindaco e assessori; Bianca Leonardi, giornalista Rai aggredita alla manifestazione pro Askatatsuna viene ricevuta dal sindaco Pardini; Lucca: il sindaco Pardini riceve la giornalista Rai Bianca Leonardi -; Giornalista lucchese aggredita durante il corteo pro Askatasuna: il sindaco la riceve in Comune. Giornalista aggredita. Leonardi ricevuta da sindaco e assessoriLavora alla Rai ed è rimasta vittima negli scontri del corteo di Askatasuna a Torino. Tanta la solidarietà ricevuta e anche l’incontro con la premier Meloni. lanazione.it Giornalista lucchese aggredita durante il corteo pro Askatasuna: il sindaco la riceve in ComuneLa cronista pensa al gesto deliberato per una sua precedente inchiesta. Pardini: Sicurezza e libertà di informazione due pilastri ... luccaindiretta.it Giornalista lucchese aggredita durante il corteo pro Askatasuna: il sindaco la riceve in Comune ---> https://www.luccaindiretta.it/cronaca/2026/02/05/giornalista-lucchese-aggredita-durante-il-corteo-pro-askatasuna-il-sindaco-la-riceve-in-comune/492611/ facebook Giorgia Meloni ha incontrato Bianca Leonardi, giornalista di #FarWest, aggredita mentre faceva semplicemente il proprio lavoro, dai manifestanti di Askatasuna. A Bianca va tutta la nostra solidarietà. Ora la domanda è semplice: le femministe e la sinistra da c x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.