L’inviata Rai brutalmente aggredita dai violenti di Askatasuna ricevuta da Meloni | condanna e fermezza

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato a Palazzo Chigi Bianca Leonardi, l’inviata Rai aggredita a Torino da membri di Askatasuna. Meloni ha espresso condanna forte e ha promesso fermezza contro chi usa la violenza. L’episodio ha scosso l’opinione pubblica e riaccende il dibattito sulla sicurezza dei giornalisti.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricevuto a Palazzo Chigi la giornalista Bianca Leonardi del programma "Far West" della Rai, aggredita con il suo filmmaker dagli antagonisti di Askatasuna a Torino. Stava svolgendo il suo lavoro in un contesto delicatissimo del quale ha pagato prezzo mettendo a rischio la sua incolumità. Durante l'incontro, secondo quanto si apprende, l a premier ha espresso solidarietà agli esponenti dell'informazione vittime dell'aggressione, rassicurandosi sulle loro condizioni di salute, e condannando con massima fermezza l'accaduto.

