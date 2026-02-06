Giorgia Meloni accolta da un' ovazione a Dritto e Rovescio battuta di Del Debbio sulla vendita di Maalox

La premier Giorgia Meloni ha affrontato il suo intervento in tv con un tono deciso, parlando di nuovo decreto sicurezza e riforma della giustizia. È stata accolta da applausi e qualche battuta pungente di Del Debbio sulla “vendita di Maalox”. Durante la trasmissione, tra le domande del conduttore e l’entusiasmo del pubblico, Meloni ha cercato di chiarire i suoi piani e rispondere alle critiche.

Giorgia Meloni è stata ospite della puntata del 5 febbraio di Dritto e Rovescio, la trasmissione condotta da Paolo Del Debbio. Appena presentata, la premier è stata accolta da un lungo applauso e da un'autentica ovazione durati ben 17 secondi. Per gran parte del suo intervento, la presidente del Consiglio ha parlato del Decreto Sicurezza. In chiusura, però, il conduttore congeda l'ospite con una battuta sulle "vendite di Maalox" dedicata ai suoi detrattori. L'intervento di Giorgia Meloni in tv da Paolo Del Debbio La leader di Fratelli d'Italia ha risposto alle domande del conduttore di Mediaset partendo subito dall'argomento politico più discusso nelle ultime settimane.

