Dritto e Rovescio Del Debbio dà una lezione al maranza | Chi è il bastardo

In questa puntata di “Dritto e Rovescio”, condotto da Paolo Del Debbio su Rete4, si analizza l’episodio di aggressione a un quindicenne a Milano, avvenuto in zona Bicocca mentre difendeva un amico. Un approfondimento sulla violenza e sulle dinamiche sociali coinvolte, per comprendere meglio i fatti e le loro implicazioni.

A "Dritto e Rovescio", programma di approfondimento di Rete4 condotto da Paolo Del Debbio si parla dell'ultimo episodio di aggressione ai danni di un quindicenne a Milano, colpito in zona Bicocca per difendere un amico da un tentativo di furto di un giubbotto. In studio, per dare voce anche ai più emarginati, c'è Mahmoud Mohamed, detto Momo, giovane nato in Marocco e trasferito a Torino da bambino, poi cresciuto a Milano nel quartiere Corvetto e diventato noto sui social per la sua vita nel quartiere. Del Debbio, con fare paterno, cerca con difficoltà di far capire chi sta dalla parte del torto: "Il bastardo non è quello che finisce accoltellato, il bastardo è quello che lo accoltella, è chiaro, no?".

