Dritto e Rovescio e i presepi contestati Iva Zanicchi ospite di Paolo Del Debbio

Paolo Del Debbio torna questa sera, giovedì 4 dicembre, con un nuovo appuntamento di Dritto e Rovescio, il talk show di attualità in onda in prima serata su Rete 4. Anticipazioni e ospiti del 4 dicembre 2025. Nel corso della puntata ampio spazio sarà dedicato al tema della violenza e dell’odio espresso dagli antagonisti dopo il recente assalto alla sede de La Stampa. Poi, focus sulla sicurezza, con particolare attenzione all’aumento di furti, rapine e aggressioni per strada, un fenomeno che sta preoccupando cittadini e amministrazioni locali. Infine, le polemiche legate ai presepi contestati, con aggiornamenti, reazioni e testimonianze su una vicenda che continua a dividere l’opinione pubblica. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Dritto e Rovescio e i presepi contestati. Iva Zanicchi ospite di Paolo Del Debbio

Dritto e rovescio di stasera: ospiti e argomenti del 4 dicembre. Dall'assalto a La Stampa ai presepi contestati, ecco le anticipazioni

Dritto e Rovescio, anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 4 dicembre: violenza, sicurezza e la polemica legata ai presepi

Dritto e Rovescio, ospiti stasera: dall'assalto a La Stampa alle polemiche sui presepi pubblici. Le anticipazioni - Oggi 4 dicembre 2025 in prima serata su Rete 4 andrà in onda come ogni giovedì alle 21:30 un nuovo appuntamento con Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio.

