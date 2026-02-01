Uomo ferito dopo aver rubato arma a vigilante e aperto fuoco contro forze dell’ordine a Rogoredo

Un giovane di 21 anni ha rischiato grosso a Rogoredo, a Milano. Ha cercato di rubare una pistola a un vigilante, ma è stato subito scoperto. Quando sono arrivati i poliziotti, il ragazzo ha sparato contro di loro. Durante la sparatoria, è stato ferito e ora si trova in ospedale. La scena ha provocato molta paura tra i residenti del quartiere.

Un ventunenne è stato ferito in un’azione che ha sconvolto il quartiere di Rogoredo a Milano, dopo aver tentato di rubare una pistola a un vigilante e aver aperto il fuoco contro le forze dell’ordine intervenute. L’episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di venerdì 1 febbraio 2026, in un’area residenziale del quartiere, in prossimità di un edificio adibito a servizi commerciali. Secondo quanto ricostruito dalle autorità, l’uomo, identificato come residente nel capoluogo lombardo, avrebbe prima aggredito con un bastone il guardia giurata, che ha reagito chiamando immediatamente le forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Ameve.eu

