Milano-Cortina Massimo Boldi fuori dalla lista tedofori | Incompatibile con i valori olimpici

Il comitato organizzatore di Milano-Cortina ha annunciato la esclusione di Massimo Boldi dalla lista dei tedofori della staffetta olimpica, ritenendo che la sua partecipazione fosse in contrasto con i valori promossi dai Giochi. La decisione mira a mantenere l’immagine istituzionale e l’integrità dell’evento, rispettando gli standard di rappresentanza e coerenza con i principi olimpici.

Il comitato organizzatore di Milano Cortina ha deciso di rimuovere l’attore Massimo Boldi dalla lista dei tedofori della staffetta olimpica. “La decisione fa seguito a un’intervista pubblicata oggi su un quotidiano nazionale, nella quale sono state espresse opinioni ritenute incompatibili con i valori Olimpici e con i principi che guidano il lavoro del Comitato Organizzatore. Portare la Fiamma Olimpica rappresenta un privilegio e una responsabilità, e richiede che le persone selezionate incarnino e promuovano i valori di rispetto, unità e inclusione, fondamenti del Movimento Olimpico e condizioni essenziali per la partecipazione alla staffetta. 🔗 Leggi su Lapresse.it

