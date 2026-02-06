Cerimonia apertura dei Giochi invernali

Questa sera a San Siro si accendono i riflettori sui XXV Giochi olimpici invernali di Milano Cortina. Alle 20.05 si apre ufficialmente la manifestazione, con una cerimonia che coinvolge atleti, tifosi e spettatori da tutto il mondo. L’evento si svolge nello stadio milanese, dove si aspettano emozioni e spettacoli per dare il via a settimane di gare e competizioni.

20.05 Al via i XXV Giochi olimpici invernali di Milano Cortina con l'avvio della cerimonia di apertura a San Siro. C'è l'arrivo con sorpresa del presidente della Repubblica Mattarella. Il capo dello Stato è protagonista di un video che lo ritrae a bordo di un tram storico, alla cui guida c'è un conducente d'eccezione: Valentino Rossi. Mattarella compare in un filmato sul mezzo di trasporto simbolo di Milano, il n.26, con il chiaro riferimento all'anno dei Giochi che si stanno per aprire.

