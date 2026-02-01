Ciclone Harry autostrada gratis tra Roccalumera e Giardini Naxos

Le strade tra Roccalumera e Giardini Naxos sono rimaste chiuse per ore a causa del maltempo. La Regione ha deciso di far viaggiare gratis i mezzi lungo questa tratta, per aiutare chi deve spostarsi e ridurre i disagi. La decisione è stata presa dopo i danni causati dal ciclone Harry, che ha provocato allagamenti e alberi abbattuti. Molti automobilisti si sono trovati bloccati, mentre alcune zone sono rimaste isolate. La situazione si sta pian piano sistemando, ma ancora ci sono problemi di traffico e di sicurezza.

A seguito degli eventi emergenziali a causa del ciclone Harry che hanno, in maniera significativa, interessato i territori dei comuni ricadenti tra il casello di Roccalumera e il casello di Giardini Naxos, l’Assemblea Regionale Siciliana, con legge, ha stabilito di esentare temporaneamente, dalla.🔗 Leggi su Messinatoday.it Approfondimenti su Harry Ciclone Ciclone Harry, autostrada gratis tra Roccalumera e Giardini L’autostrada tra Roccalumera e Giardini rimarrà gratis fino a nuovo ordine. Giardini Naxos chiude le scuole, sulla ionica primi provvedimenti contro il ciclone A Giardini Naxos sono state adottate le prime misure di sicurezza a seguito dell’allerta ciclone sulla Ionica. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Harry Ciclone Argomenti discussi: Ciclone Harry. Pedaggi gratis per 5 mesi da Roccalumera a Giardini per messinesi e catanesi; Dal 1. febbraio stop al pedaggio tra Roccalumera e Giardini Naxos. Ecco come funzionerà; Taormina e Naxos: da febbraio pedaggio gratuito ai caselli A18. Ciclone Harry. Pedaggi gratis per 5 mesi da Roccalumera a Giardini per messinesi e catanesi800mila euro di compensazione al Cas. Poi 20 milioni per le attività commerciali, 10 per l'esenzione delle concessioni marittime, 5 ciascuno per pesca e agricoltura da Tempostretto ... msn.com Emergenza ciclone Harry: pedaggio sospeso sull’A18 tra Roccalumera e Giardini Naxos fino al 31 maggio. Ecco chi non pagaIn sintesi non pagherà il pedaggio chi entra in uno dei caselli tra Roccalumera, Taormina e Giardini Naxos e poi esce in uno degli altri due. Pagherà regolarmente chi ad esempio arriva da Messina ed e ... messina.gazzettadelsud.it La Sicilia. . Dopo il ciclone Harry e la frana di Niscemi arriva anche una tromba marina in Sicilia. Si è verificata nel primo pomeriggio di oggi nel mare di Marzamemi, nel Siracusano. Il fenomeno atmosferico è stato ripreso a distanza da Giuseppe Di Mercurio e - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.