L' abbraccio di Fiorello alla Sicilia colpita dal ciclone | A Letojanni e Giardini Naxos diversi ristoranti e attività non esistono più

Da feedpress.me 21 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Fiorello ha espresso solidarietà alla Sicilia colpita dal ciclone, sottolineando la gravità dei danni a Letojanni e Giardini Naxos, dove molte attività commerciali sono state distrutte. L’artista ha condiviso le testimonianze di amici e parenti, evidenziando la portata della devastazione sulla costa orientale dell’isola. Un gesto di vicinanza che richiama l’attenzione sulla difficile situazione di queste comunità.

«Amici e parenti mi stanno descrivendo scene impressionanti del ciclone che ha devastato la costa orientale dell’isola, in particolare a Letojanni e Giardini Naxos ristoranti e attività non esistono più. Nella notte è successo davvero di tutto. Mandiamo tutti un pensiero e un grande abbraccio alla Sicilia, è un disastro senza precedenti». Fiorello apre la nuova puntata de La Pennicanza con un momento di partecipazione e vicinanza alla Sicilia. Nel programma radiofonico condotto da Fiorello insieme a Fabrizio Biggio, in onda dal lunedì al venerdì alle 13:45 su Rai Radio2, RaiPlay e sul canale 202 del digitale terrestre, si passa poi alla geopolitica internazionale: «Macron, con i suoi occhiali, gliele ha suonate a Trump, sfoderando anche un inglese con accento francese. 🔗 Leggi su Feedpress.me

l abbraccio di fiorello alla sicilia colpita dal ciclone a letojanni e giardini naxos diversi ristoranti e attivit224 non esistono pi249

© Feedpress.me - L'abbraccio di Fiorello alla Sicilia colpita dal ciclone: "A Letojanni e Giardini Naxos diversi ristoranti e attività non esistono più"

Giardini Naxos chiude le scuole, sulla ionica primi provvedimenti contro il cicloneA Giardini Naxos sono state adottate le prime misure di sicurezza a seguito dell’allerta ciclone sulla Ionica.

Ciclone Harry, ristoranti e lidi pagano il prezzo più alto: a Giardini distrutta "La Cambusa"Il passaggio del ciclone Harry ha causato ingenti danni a diverse strutture lungo la costa messinese, con particolare impatto su ristoranti e lidi.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Fiorello arriva a La Pennicanza con il Tapiro di Striscia la Notizia: Abbiamo fatto qualcosa di molto grave…; Giorgio Armani, chiusa la camera ardente: oltre 6mila presenze. Da Donatella Versace a Ilaria D'Amico e Massimo Lopez, gli omaggi; L'appello di Fiorello: 'Salviamo il Teatro delle Vittorie!'; Giorgia Meloni e la foto in stile manga con la premier giapponese: Sempre più vicine. Amicizia e sintonia.

l abbraccio di fiorelloL'abbraccio di Fiorello alla Sicilia colpita dal ciclone(ANSA) - ROMA, 21 GEN - Amici e parenti mi stanno descrivendo scene impressionanti del ciclone che ha devastato la costa orientale dell'isola, in particolare a Letojanni e Giardini Naxos ristoranti e ... msn.com

l abbraccio di fiorelloUn grande abbraccio alle mie Letojanni e Giardini. La commozione di Fiorello a La PennicanzaRosario Fiorello ha scelto di aprire la puntata de La Pennicanza con un momento di profonda partecipazione emotiva, rivolgendo il ... 98zero.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.