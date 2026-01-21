Fiorello ha espresso solidarietà alla Sicilia colpita dal ciclone, sottolineando la gravità dei danni a Letojanni e Giardini Naxos, dove molte attività commerciali sono state distrutte. L’artista ha condiviso le testimonianze di amici e parenti, evidenziando la portata della devastazione sulla costa orientale dell’isola. Un gesto di vicinanza che richiama l’attenzione sulla difficile situazione di queste comunità.

«Amici e parenti mi stanno descrivendo scene impressionanti del ciclone che ha devastato la costa orientale dell’isola, in particolare a Letojanni e Giardini Naxos ristoranti e attività non esistono più. Nella notte è successo davvero di tutto. Mandiamo tutti un pensiero e un grande abbraccio alla Sicilia, è un disastro senza precedenti». Fiorello apre la nuova puntata de La Pennicanza con un momento di partecipazione e vicinanza alla Sicilia. Nel programma radiofonico condotto da Fiorello insieme a Fabrizio Biggio, in onda dal lunedì al venerdì alle 13:45 su Rai Radio2, RaiPlay e sul canale 202 del digitale terrestre, si passa poi alla geopolitica internazionale: «Macron, con i suoi occhiali, gliele ha suonate a Trump, sfoderando anche un inglese con accento francese. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - L'abbraccio di Fiorello alla Sicilia colpita dal ciclone: "A Letojanni e Giardini Naxos diversi ristoranti e attività non esistono più"

Giardini Naxos chiude le scuole, sulla ionica primi provvedimenti contro il cicloneA Giardini Naxos sono state adottate le prime misure di sicurezza a seguito dell’allerta ciclone sulla Ionica.

Ciclone Harry, ristoranti e lidi pagano il prezzo più alto: a Giardini distrutta "La Cambusa"Il passaggio del ciclone Harry ha causato ingenti danni a diverse strutture lungo la costa messinese, con particolare impatto su ristoranti e lidi.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Fiorello arriva a La Pennicanza con il Tapiro di Striscia la Notizia: Abbiamo fatto qualcosa di molto grave…; Giorgio Armani, chiusa la camera ardente: oltre 6mila presenze. Da Donatella Versace a Ilaria D'Amico e Massimo Lopez, gli omaggi; L'appello di Fiorello: 'Salviamo il Teatro delle Vittorie!'; Giorgia Meloni e la foto in stile manga con la premier giapponese: Sempre più vicine. Amicizia e sintonia.

L'abbraccio di Fiorello alla Sicilia colpita dal ciclone(ANSA) - ROMA, 21 GEN - Amici e parenti mi stanno descrivendo scene impressionanti del ciclone che ha devastato la costa orientale dell'isola, in particolare a Letojanni e Giardini Naxos ristoranti e ... msn.com

Un grande abbraccio alle mie Letojanni e Giardini. La commozione di Fiorello a La PennicanzaRosario Fiorello ha scelto di aprire la puntata de La Pennicanza con un momento di profonda partecipazione emotiva, rivolgendo il ... 98zero.com

Oggi la Pennicanza comincia con un abbraccio vero, forte, sincero. Fiorello stringe la sua Sicilia, ferita ma mai piegata, dopo giorni difficili segnati da vento, pioggia e paura. Un pensiero a chi ha vissuto momenti duri, a chi sta ricostruendo, a chi non ha mai sm - facebook.com facebook