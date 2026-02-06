Giada D'Antonio dal Vesuvio a Cortina | prima napoletana di sempre alle Olimpiadi invernali

La giovane Giada D’Antonio si prepara a scrivere la storia alle Olimpiadi invernali di Cortina. La 16enne di San Sebastiano al Vesuvio sarà la prima napoletana a partecipare a una gara olimpica di questo tipo. L’attenzione si concentra sul suo nome, in attesa dello slalom femminile del 18 febbraio.

Giada D’Antonio diventa la prima atleta napoletana a partecipare alle Olimpiadi invernali, un traguardo importante per lo sport campano.

REGIONE CAMPANIA - Giada D’Antonio a Milano-Cortina, Fico: Motivo di orgoglio, a lei va il nostro migliore augurioLa Regione Campania scrive su Facebook: Una storia che parte dal territorio e arriva al mondo. Oggi iniziano le Olimpiadi Invernali e Giada D’Antonio sarà tra le protagoniste della Nazionale italiana ... napolimagazine.com

Sci:Quario'in disaccordo con la convocazione di Giada D'Antonio,non ha le credenziali'. La mamma di Federica Brignone: 'può rivelarsi un boomerang' #ANSA x.com