Ghiaccio gloria e ortopedia

La prima puntata di TieniMi Cortina entra nel vivo con storie di sport e incidenti. Da Snoop Dogg a Gallarate, lo show mette in mostra atleti che si infortunano spesso e volentieri durante le proprie imprese. Le immagini di ghiaccio, cadute e medici dell’ortopedia fanno da sfondo a un racconto che non risparmia nessuno. Gli spettatori seguono con attenzione le imprese di chi sfida il limite, anche se spesso il prezzo da pagare è una botta o una distorsione.

La prima puntata di TieniMi Cortina, da Snoop Dogg a Gallarate alla tendenza degli atleti a farsi molto male. 🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Ghiaccio, gloria e ortopedia Approfondimenti su Ghiaccio Gloria Ghiaccio, luci e magia: “Mugnano sul Ghiaccio” si prepara a un mese speciale: le novità Garbagnate eccellenza italiana in Ortopedia Garbagnate si distingue come esempio di eccellenza italiana nel campo dell’Ortopedia. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Ghiaccio Gloria Neve, ghiaccio e gloria, cosa sapere sul docufilm stasera in tvNeve, Ghiaccio e Gloria, il documentario di Paolo Geremei che ripercorre settant’anni di storia italiana attraverso lo sport, va in onda in prima visione su Rai 2 giovedì 5 febbraio, la sera prima ... tg24.sky.it Neve, ghiaccio e gloria/ Rai 2 celebra le vittorie azzurre alle Olimpiadi nella storia, oggi 4 febbraio 2025Neve, ghiaccio e gloria, in onda oggi, giovedì 5 febbraio, su Rai 2 alle 21.20 è un documentario realizzato con immagini d'archivio Rai sulle Olimpiadi. ilsussidiario.net STASERA IN TV - GIOVEDI 5 FEBBRAIO In copertina: L'ultima volta che siamo stati bambini, di Claudio Bisio Neve, ghiaccio e gloria - RaiDue, ore 21.20 High Forces - Rai4, ore 23.17 L'ultima volta che siamo stati bambini - Cine34, ore 21.00 (3,30) Air - La sto facebook Sport, Italia e Olimpiadi: un racconto lungo 70 anni, fino a #MilanoCortina2026. Domani in seconda serata su @RaiDue: “Neve ghiaccio e gloria” #RaiDocumentari #giochiolimpici #olimpiadi x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.