A Mugnano è già iniziata la magia del Natale: la pista di pattinaggio sul ghiaccio è attiva e pronta ad accogliere grandi e piccoli per momenti di divertimento e spensieratezza. Un’area ricca di luci, musica e atmosfera natalizia che sta già attirando famiglie, gruppi di amici e appassionati di pattinaggio. Da questo mese orari speciali . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Ghiaccio, luci e magia: “Mugnano sul Ghiaccio” si prepara a un mese speciale: le novità