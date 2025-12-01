Ghiaccio luci e magia | Mugnano sul Ghiaccio si prepara a un mese speciale | le novità
A Mugnano è già iniziata la magia del Natale: la pista di pattinaggio sul ghiaccio è attiva e pronta ad accogliere grandi e piccoli per momenti di divertimento e spensieratezza. Un’area ricca di luci, musica e atmosfera natalizia che sta già attirando famiglie, gruppi di amici e appassionati di pattinaggio. Da questo mese orari speciali . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Portosangiorgio.it. Mariah Carey · All I Want For Christmas Is You (Magical Christmas Mix). Luci su #NataleaPortoSanGiorgio con lo spettacolo delle "Farfalle volanti', l'accensione dell'albero e il divertimento sul ghiaccio all'arena Europa - facebook.com Vai su Facebook
La magia del Natale. Si accendono le luci. Da piazza Loggia alle vie a Brescia inizia la festa - Si accendono le luci nel centro di Brescia: da ieri, il capoluogo è vestito a festa per il Natale. Secondo msn.com
Luci e pista di ghiaccio. Ecco la magia del Natale - Piazza gremita per l’accensione dell’albero e il via alle iniziative per le feste. Come scrive ilrestodelcarlino.it
Quando il ghiaccio diventa magia: spettacoli da non perdere - Music Circus Show On Ice torna in Italia nel mese di ottobre con 4 imperdibili date: il 28 ottobre presso lo Sparkasse Arena Bolzano alle ore 19. Secondo corrieredellosport.it