Garbagnate eccellenza italiana in Ortopedia
Garbagnate si distingue come un’eccellenza italiana nel settore ortopedico. Secondo il Programma Nazionale Esiti 2025 di Agenas, il Servizio sanitario nazionale evidenzia progressi nella qualità e sicurezza delle cure, anche se persistono disuguaglianze regionali, in particolare tra Nord e Sud. Questi dati riflettono l’impegno del sistema sanitario italiano nel migliorare continuamente, mantenendo un focus sulla qualità delle prestazioni ortopediche offerte ai pazienti.
Il Programma Nazionale Esiti (Pne) 2025 di Agenas, Agenzia del Ministero della Salute, fotografa un Servizio sanitario nazionale che, a dieci anni dall'introduzione del DM 702015, mostra segnali di miglioramento diffusi nella qualità e nella sicurezza delle cure, pur restando segnato da forti diseguaglianze territoriali specie tra nord e sud.
