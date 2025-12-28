Garbagnate eccellenza italiana in Ortopedia

Garbagnate si distingue come un’eccellenza italiana nel settore ortopedico. Secondo il Programma Nazionale Esiti 2025 di Agenas, il Servizio sanitario nazionale evidenzia progressi nella qualità e sicurezza delle cure, anche se persistono disuguaglianze regionali, in particolare tra Nord e Sud. Questi dati riflettono l’impegno del sistema sanitario italiano nel migliorare continuamente, mantenendo un focus sulla qualità delle prestazioni ortopediche offerte ai pazienti.

. Il Programma Nazionale Esiti (Pne) 2025 di Agenas, Agenzia del Ministero della Salute, fotografa un Servizio sanitario nazionale che, a dieci anni dall’introduzione del DM 702015, mostra segnali di miglioramento diffusi nella qualità e nella sicurezza delle cure, pur restando segnato da forti diseguaglianze territoriali specie tra nord e sud. . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

