Ghedina e il mito Stelvio | Bormio non perdona! Vince chi batte la paura Paris il mio favorito

La gara di discesa a Bormio si avvicina e i campioni sono già in campo. Ghedina, il mito dello sci, non ha peli sulla lingua e lancia la sua sfida a Odermatt: “Bormio non perdona. Vince chi batte la paura”. Poi si concentra sui favoriti e indica Paris come il principale pretendente alla vittoria, sottolineando che servirà il massimo sforzo dal primo all’ultimo metro. La competizione promette spettacolo, con i big pronti a darsi battaglia sulla pista più dura e affascinante del circuito.

Se chiedete a Kristian Ghedina quale sia il limite estremo dell'uomo sulla neve, vi risponderà senza esitazione: la Stelvio di Bormio. A meno di ventiquattr'ore dalla discesa libera più attesa di questi Giochi, il "Ghedo" ci guida tra le pieghe di una pista che non concede respiro, analizzando la pressione che grava sulle spalle dei nostri azzurri e ricordando cosa significhi davvero sfidare la velocità. Kristian, com'è stata l'organizzazione di questa Olimpiade? "Purtroppo noi in Italia siamo dei grandi procrastinatori, ci piace finire di fare le cose all'ultimo secondo; è più forte di noi.

