Ghali presenta Basta | il nuovo singolo diventa virale durante l’episodio controverso del calcio olimpico

Ghali torna in scena con il suo nuovo singolo “Basta”. La canzone sta diventando virale sui social, soprattutto dopo l’episodio che ha scosso il calcio olimpico. In un periodo di polemiche e tensioni, il rapper ha scelto di pubblicare un brano diretto, che sta facendo parlare di sé tra gli ascoltatori e gli addetti ai lavori.

**Ghali lancia “Basta”, il nuovo singolo si diffonde in notturna, in un momento di tensione politica e culturale intorno alle Olimpiadi di Milano-Cortina.** L’artista italo-tunisino, che da poco aveva denunciato la sua esclusione dall’evento ufficiale della cerimonia inaugurale, ha pubblicato a sorpresa un nuovo brano, con un messaggio forte e diretto, in pieno cuore della discussione sul ruolo dell’arte nel contesto istituzionale. Il brano, **“Basta”**, è arrivato alle piattaforme musicali tra la sera del 5 e la mattina del 6 febbraio 2026, un momento simbolico, in cui la città di Milano-Cortina era già pronta per ricevere il mondo nel cuore delle Olimpiadi Invernali.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Ghali Basta Ghali sorprende con l’inedito “Basta”: il nuovo singolo che sta facendo discutere tutti La scoperta del bidet al villaggio olimpico diventa virale sul web Durante le Olimpiadi, alcuni atleti hanno condiviso sui social una scoperta insolita nel villaggio olimpico: il bidet. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ghali a Milano, SPOILER del NUOVO brano Ultime notizie su Ghali Basta Argomenti discussi: Che ci fa il rapper proPal Ghali alla cerimonia olimpica? Abodi: tranquilli terrà la cresta bassa; Ghali: So che un mio pensiero non può essere espresso, so anche che un mio silenzio fa rumore; Ghali accende la cerimonia: Non potrò cantare l’inno d’Italia; Ghali – Basta (testo). Ghali dice ‘Basta’: ecco l’inedito pubblicato poche ore prima della cerimonia di apertura delle OlimpiadiChi si aspettava un pezzo politico è stato spiazzato. Basta, free tutti i maranza canta il rapper sulla base arabeggiante della canzone già presentata in concerto. Finora ho soffocato le mie radici ... rollingstone.it Ghali lancia Basta: il nuovo singolo esce nella notte mentre infiamma il dibattito olimpicoIl cantautore pubblica a sorpresa il nuovo singolo nelle ore che precedono la cerimonia inaugurale di Milano-Cortina, tra messaggi forti e polemiche politiche ... repubblica.it Sayf presenta Tu Mi Piaci Tanto e prima di Sanremo mette le cose in chiaro: “non vado lì per fare politica” e “non sono qui a fare Ghali 2.0”. Secondo voi oggi a Sanremo si può parlare di temi sociali senza diventare un caso x.com Ghali tra i protagonisti della Cerimonia di Apertura di Milano-Cortina 2026 Il cantante, tra le figure più rappresentative della scena culturale contemporanea italiana, si esibirà alla Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali, in programma allo Stadio Sa facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.