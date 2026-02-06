Ghali esce a sorpresa con Basta Provocazione in attesa della cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi?

Ghali lascia tutti a bocca aperta con il nuovo singolo “Basta”, uscito a sorpresa. La sua uscita avviene in un momento di grande fermento sui social, dove si parla molto della sua possibile partecipazione all’inaugurazione delle Olimpiadi Milano-Cortina. La polemica si infiamma, ma il rapper sceglie di rispondere con la musica, senza lasciarsi coinvolgere troppo nelle discussioni.

Mentre il chiacchiericcio social sulla sua partecipazione all’inaugurazione delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina, fortemente contestato dalla destra, si intensifica fino quasi ad infiammarsi, Ghali risponde a modo proprio, con la musica. Il brano, rilasciato sulle piattaforme digitali totalmente a sorpresa, secondo quanto ci risulta anche di parte del suo staff, si intitola Basta. In realtà, da un punto di vista musicale, il brano si distacca dal sound ipercool al quale il rapper italiano di origini tunisine ci ha abituati, per puntare su un beat decisamente più insistente, quasi drill, in linea con le polemiche che lo hanno coinvolto negli ultimi giorni.🔗 Leggi su Open.online

Ghali sarà presente alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, in programma venerdì 6 febbraio.

